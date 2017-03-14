Emekli Büyükelçi Özülker: Bunun adı Hollanda'yı enayi yerine koymaktır!

Almanya ve Hollanda’da yaşanan bakan krizini, CNN Türk’te canlı yayına bağlanarak yorumlayan Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, "2008 yılında Almanya’da bir seçim vardı. Bizden bir ricada bulundular, hükümetimizde açıkladı. Dediler ki bizim seçim sürecimizde buradaki Türk vatandaşlarını da dikkate alarak ne olur propaganda için seçim arifesinde buraya kimse gelmesin. Hükümetimiz bunu dinledi kabullendi ve 2008 yılında çıkarılan bir kanunla bunun yapılmayacağına, yasaklayacağına dair kanun verdi. Şimdi bu kanun hala yürürlükte…" açıklamasında bulunarak, "Sizin bu yasağınız olmasına rağmen neden buna teşebbüs ediyorsunuz. Bu tabiri caize Hollan'da makamlarını enayi yerine koymaktır" dedi.