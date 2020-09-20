Kendimizi Savunuyoruz hareketinden 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' videosu

Kadına şiddetle mücadele konusunda hükümetlere bütünlüklü bir yol haritası sunan İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılmasıyla birlikte Türkiye'nin birçok noktasında kadınlar 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' demeye devam ediyor.

Erkek şiddetine karşı başlatılan 'Em Xwe Diparêzin' (Kendimizi Savunuyoruz) hareketi, Kadın Kültür Sanat Edebiyat Derneği (KASED) ile birlikte hazırladığı 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' (Peymana Stenbolê Dide Jıyî) videosunu yayınladı.

Videoyu sosyal medyadan paylaşan Em Xwe Diparêzin, şu ifadeleri kullandı:

''Erkek egemen zihniyetin şiddetine ve tüm mobinglerine karşı amansız bir mücadele veriyor, kendi öz gücümüzle örgütleniyor ve mücadelemizi yükseltiyoruz.

Asla diz çökmeyeceğiz, kendimizi savunacağız!!!''