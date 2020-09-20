T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kendimizi Savunuyoruz hareketinden 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' videosu

20 Eylül 2020 10:28

Kadına şiddetle mücadele konusunda hükümetlere bütünlüklü bir yol haritası sunan İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılmasıyla birlikte Türkiye'nin birçok noktasında kadınlar 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' demeye devam ediyor. 

Erkek şiddetine karşı başlatılan 'Em Xwe Diparêzin' (Kendimizi Savunuyoruz) hareketi, Kadın Kültür Sanat Edebiyat Derneği (KASED) ile birlikte hazırladığı 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' (Peymana Stenbolê Dide Jıyî) videosunu yayınladı.

Videoyu sosyal medyadan paylaşan Em Xwe Diparêzin, şu ifadeleri kullandı:

''Erkek egemen zihniyetin şiddetine ve tüm mobinglerine karşı amansız bir mücadele veriyor, kendi öz gücümüzle örgütleniyor ve mücadelemizi yükseltiyoruz.
Asla diz çökmeyeceğiz, kendimizi savunacağız!!!''

ETİKETLER

Em Xwe DiparêzinKendimizi SavunuyoruzKadın Kültür Sanat Edebiyat Derneğiİstanbul Sözleşmesi YaşatırPeymana Stenbolê Dide Jıyîkadınkadına şiddetkadın cinayetlerikadın hakları

Diğer Videolar

Timur Selçuk’un ardından sanatçı ve siyasetçilerin veda mesajları: ''Yapraksız kalıyor sanat ağacı yavaş yavaş''

Sapanca Gölü'ne giren kepçe tepki çekti

Ahmet Davutoğlu T24'te: Eski Türkiye geri döndü; başörtüsü ve din düşmanı küçük bir parti Türkiye'yi yönetiyor

Giresun'da şantiyeyi sel bastı; iş makinaları böyle sürüklendi

Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk konuştu

İzmir'de kontrollü yıkım; NTV muhabiri anons yaparken bina bir anda böyle çöktü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Halk TV'deki canlı yayında 'AKP ve Joe Biden' iddiası; İsmail...

Akademisyen Özpek’ten Habertürk’e: Hiçbir akademik birikimi olmayanları izlettiğiniz için ya...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

CANLI BLOG | ABD'de son eyaletler sayılıyor; tarihi seçimde Biden...

ABD'de oy sayma işlemi sürüyor; işte canlı sonuçlar...

Somali'nin IMF'ye borçları, Türkiye'nin ihtiyat hesaplarında biriken parayla ödenecek...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Halk TV'deki canlı yayında 'AKP ve Joe Biden' iddiası; İsmail...

Akademisyen Özpek’ten Habertürk’e: Hiçbir akademik birikimi olmayanları izlettiğiniz için ya...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24