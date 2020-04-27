Elon Musk'ın Starlink projesi Balıkesir'de şaşkınlık yarattı

Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in 22 Nisan’da uzaya gönderdiği Starlink uyduları, Balıkesir’den de görüldü.

Elon Musk’ın şirketi Spacex’in dünya genelinde internet projesi kapsamında başlattığı Starlink projesi Türkiye’de de merak uyandırdı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Starlink internet uydu ağının 6'ncı halkası olan 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılmıştı. SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60'ar uydu, 5 parti halinde olmak üzere toplam 300 uydu uzaya fırlatmıştı. Şirket, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Starlink uydu projesini 2015 yılında başlatan Spacex, şu ana kadar 7 farklı fırlatma görevi gerçekleştirdi. Bir sonraki fırlatmanın önümüzdeki mayıs ayı içerisinde gerçekleştirileceği açıklandı. SpaceX bu proje ile kendi tasarımı olan telekomünikasyon uydularını yörüngeye yerleştirerek dünyanın her noktasına hızlı ve ekonomik internet erişimi sağlamayı amaçlıyor.

Projenin 2027'de tamamlanması öngörülüyor.