Elon Musk: Bana ilham veren kişi Kanye West

ABD'li uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX firmasının kurucusu Elon Musk, Mars'a yolculuk için ilk testlerin gelecek sene başlayacağını duyurdu. Dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy'i başarıyla uzaya fırlatan SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı. SpaceX'in testlerinin diğer uzay ve roket teknolojisi firmalarını ve özellikle devletleri uzay araştırmalarına daha çok yöneltmek için ilham kaynağı olmasını umduğunu dile getiren Musk, Mars'ta insanların ilk başta güç kaynağı, cam kubbe ve temel yaşam gereksinimlerine ihtiyacı olacağını kaydetti. Öte yandan, Elon Musk'a “Buradaki herkes sizden ilham alıyor, siz kimden ilham alıyorsunuz?” yönünde bir soru yöneltildi. Musk “Kesinlikle Kanye West” yanıtını verdi. ABD'li dansçı Fred Astaire'i de listesine ekleyerek “Nasıl dans ettiğimi görmeniz gerek” ifadelerini kullandı. SpaceX'in CEO'su Elon Musk, övgüyle bahsettiği Kanye West hakkında 2015'te de TIME'ın 'Dünya'nın en etkili 100 kişisi' listesi için bir yazı yazmıştı.