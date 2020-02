Elon Musk: Amazon'un 'akıllı asistanı' Alexa her kahkaha attığında bir melek ölüyor

Amazon'un 'akıllı asistanı' Alexa, son günlerde bir sorunla karşılaştı. Birçok kullanıcı sosyal medyadan Alexa'nın sebepsiz yere 'güldüğü' anların görüntüleri paylaştı ve rahasızlıklarını ifade etti. Sorunun kaynağının ne olduğunu netleştiren Amazon düzeltmek için hangi yolları izleyeceklerini de açıkladı. Sosyal medyada yapay zekanın insanlara yönelik "hain planlar" içinde olduğuna dair daha paylaşımlar da yapıldı. ​Daha önce yapay zekanın gelecekte insanlara karşı harekete geçmemesi için dikkatli olunması gerektiği uyarsında bulunan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk da yarı ciddi yarı şaka bir paylaşım yaptı. Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Alexa her kahkaha attığında bir melek ölüyor" diye yazdı. Alexa'nın kahkaha sorununun ortaya çıkmasının ardından Amazon bu sorunun neden kaynaklandığını açıkladı. AFP'ye açıklama yapan şirket akıllı asistanının kimi zaman yanlışlıkla bazı cümleleri 'Alexa, gül' (İngilizce 'Alexa, laugh') olarak algıladığını ve bu komuta göre hareket ettiğini söyledi. ​Amazon, dijital asistanı Alexa'yı 2014'te duyurduğundan beri şirketin sesli komut hoparlörü Echo otomobiller dahil milyonlarca araca yerleştirildi. Alexa dijital asistan pazarında Apple, Google ve Microsoft gibi diğer teknoloji devleri ile rekabet ediyor. Amazon sözcüsü " Biz bu komutu 'Alexa, gülebilir misin? (Alexa can you laugh?) şeklinde değiştiriyoruz" dedi. Ayrıca Alexa'nın gülmeden önce 'Tabii ki gülebilirim' diyerek uyarıda bulunacağı ve bu sayede kullancıların hazırlıksız yakalanmayacağı vurgulandı. Kaynak: Sputnik