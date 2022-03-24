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Elon Musk, Almanya'daki Tesla fabrikasını dans ederek açtı

24 Mart 2022 13:52

Dünyanın popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Açılış'ta Tesla CEO'su Elon Musk'ın dan ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Firmanın Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kurduğu Berlin fabrikası, aylar süren bekleyişin ardından açıldı. Tesla'nın dünyadaki 5'inci büyük fabrikasının açılışına, Tesla CEO'su Elon Musk, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de katıldı.

Elon Musk, ilk Tesla Model Y araçlarını sahiplerine teslim ettiği Berlin fabrikasının açılışında dans etti. O anlar kameralara yansıdı.

 

Elon MuskTeslaAlmayaFabrika açılışıdansOlaf ScholzRobert HabeckDietmar WoidkeBerlin

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