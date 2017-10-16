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Elleri ters kelepçeli, gözleri bağlı; işte komutanların Akıncı Üssü'ndeki ilk görüntüleri!

16 Ekim 2017 15:22

15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilen komutanların tutulduğu Akıncı Üssü Karargah binasının koridor görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Görüntülerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile dönemin Genelkurmay 2'inci Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in darbeci askerler tarafından üste getirilişleri yer alıyor. (T24'ün notu: Orgeneral Hulusi Akar, videoda 4.00-4.08 saniyeleri arasında görülüyor, 4.17'nci saniyede getirilen ise dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler)

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İlk kez yayınlandı: İşte Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar&#39;ın Akıncı Üssü&#39;ndeki görüntüleri

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