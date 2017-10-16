Elleri ters kelepçeli, gözleri bağlı; işte komutanların Akıncı Üssü'ndeki ilk görüntüleri!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilen komutanların tutulduğu Akıncı Üssü Karargah binasının koridor görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Görüntülerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile dönemin Genelkurmay 2'inci Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in darbeci askerler tarafından üste getirilişleri yer alıyor. (T24'ün notu: Orgeneral Hulusi Akar, videoda 4.00-4.08 saniyeleri arasında görülüyor, 4.17'nci saniyede getirilen ise dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler)