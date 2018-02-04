Ellen DeGeneres, stüdyodaki seyircilere 1 milyon dolar dağıttı

ABD'li komedyen ve TV suncusu Ellen DeGeneres bir markanın kampanyası için yaptığı programda müthiş bir sürpriz yaptı. DeGeneres stüdyodaki seyircilere 1 milyon dolar verdiğini açıkladı. Ellen DeGeneres, bir markayla yaptığı ortaklık kapsamında etkinliği izleyen seyircilere büyük bir sürpriz yaptı. Markanın, “1 milyon iyilik” kampanyası kapsamında Ellen DeGeneres, yayındayken stüdyodaki seyircileri adeta şaşkına çevirdi. Ellen, seyircilerin koltuklarının altına mısır gevreği koyduklarını söyledikten sonra, “Sakın bu kutuları atmayın çünkü bu kutulara sahip olan herkes 1 milyon dolardan pay alacak” dedi.