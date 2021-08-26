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Eline mikrofon alan vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

"Devlet nerede? Her gün zam her gün zam ne yapacağız?”

26 Ağustos 2021 13:14

Ağrı’da bir vatandaş eline aldığı mikrofonla zamlara isyan etti. Vatandaş, “Üç gün önce 9 liraya aldığım leblebi şimdi 16 lira olmuş” dedi.

Sosyal medyada gündem olan videoda bir vatandaş zamlara isyan etti. Bir aracın yanında eline mikrofon alan vatandaş, “Üç gün önce 9 liraya aldığım leblebi şimdi 16 lira olmuş. Bir kola bile arttı. Devlet nerede? Her gün zam her gün zam ne yapacağız?” diye sordu. 

Çevredekiler de vatandaşı "Var ol, var ol" diyerek destekledi. 

O anlarda vatandaşın yanına gelen bir zabıtaya çevredekiler "Müdahale etme" diye seslendi. 

"Kraldan çok kralcı kesilen belediye zabıtaları görevleri olmadığı halde müdahale ediyor"

Görüntüleri paylaşan HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir de "Geçinemediğini haykıran Ağrılı vatandaşa kraldan çok kralcı kesilen belediye zabıtaları görevleri olmadığı halde müdahale ediyor" notunu düştü. 

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