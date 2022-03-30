Elindeki pazar poşetini gösteren vatandaş isyan etti: Gerçekleri söyleyen vatan haini oluyor

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal’a hayat pahalılığından dert yanan bir yurttaş, elindeki alışveriş poşetlerini göstererek; “Bu ne, 125 lira. İki torba bile değil bir torba bile etmiyor. Ne yapsın bu halk? Gerçekleri söyleyen vatan haini. Ben vatan haini değilim kardeşim bu vatan için canımı veririm” dedi. Önal’ın “Hiç böyle sıkıntılı bir dönem yaşadın mı” diye sorduğu bir esnaf da “Hiç yaşamadım. Bıçak kemiğe dayandı. En ucuz zeytin 30 lira, bir kilo incir 80-100 lira” yanıtını verdi.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale’nin Delice ilçesi semt pazarında yurttaşların ve esnafın derdini dinledi.

Pazar alışverişinden dönen bir yurttaş elindeki poşetleri Önal'a göstererek, “Bu ne, 125 lira. İki torba bile değil bir torba bile etmiyor. Ne yapsın bu halk? Şak şakçılardan bıktık. İnsanlar bir derdini çıkıp anlatamaz mı? Anlatırsan ülkeye hainlik yapıyorsun. Ben vatan haini değilim kardeşim, ben vatan için canımı veririm, vatansız bir insan olmaz. Bu vatan hepimizin” dedi.

Önal’ın “Hiç böyle sıkıntılı bir dönem yaşadın mı?” diye sorduğu bir esnaf, şöyle konuştu:

“Hiç yaşamadım. Bıçak kemiğe dayandı. Yaş 64, bundan sonra seve seve yapıyorum mesleğimi. En ucuz zeytin 30 lira, bir kilo incir 80-100 lira. Satış yapsak dinç bir şekilde gideriz. Ama maalesef iş olmayınca elin, kolun tutmuyor bu arabaya dokunasın gelmiyor. Bir hafta bir tır malı sevkiyat yapıyorduk, harman, pancar dağıtıyorduk. Şimdi ne harmanı alabiliyoruz ne pancarı. Köye vardığımız zaman ‘harmanı ver de malı bitirelim’ diyorlardı şimdi diyoruz alın harmanda ödeyin, pancarda ödeyin yine alan yok.”

Kaynak: ANKA