''Elektrikte ocak ayına kadar zam yok ama kış aylarında zam kaçınılmaz; devlet doğalgazda zam yapmadan idare edebilir''

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Ekim'den itibaren yüzde 15 zam yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. EPDK'dan yapılan açıklamada, iddialar manipülatif olarak nitelendi. Sanayiye ve enerji santrallerine verilen doğalgaza yapılan zammı hatırlatan uzmanlar ise enerji sektöründeki fiyat artışının üretim maliyetlerine yansıyacağını ve böylece yine vatandaşın cebinden çıkacağını belirtti.

Konuya ilişkin gelişmeleri T24 ekonomi yazarı Barış Soydan’a yorumlayan Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, “Vatandaş sanayiye yapılan zammı ürün zammıyla ödeyecek” dedi.

Üretim sürecinde yoğun enerji tüketen sektörlerin, yapılan zamları ürünlerine yansıtacağını ve bu zammın da dolaylı olarak vatandaşın cebinden çıkacağını ifade eden Kara, konut tüketiminde zam yapılmaması üzerine dile getirilen ‘zammı devlet üstlendi’ düşüncesinin de vatandaşı kandırmak olduğunu söyledi.

Kara, elektrikte ocak ayına kadar zam yapılmasını beklemediğini ancak kış aylarında ise zammın kaçınılmaz olacağını dile getirerek doğalgaz için ise ‘’Devlet doğalgaza zam yapmadan da idare edebilir’’ dedi.

Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, enerji sektöründeki son gelişmeler, akaryakıt zamlarıyla ilgili merak edilenler ve beklentilerle ilgili Barış Soydan’ın sorularını yanıtladı.