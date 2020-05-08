T24 LogoT24 Logo
Haberler

15 yıldır elektriği, suyu olmayan metruk binada yaşıyor: Küçük de olsa başımı sokabilecek bir konteyner ile mutlu olurum

08 Mayıs 2020 12:45

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşlı bir adam 15 yıldır metruk bir binanın içindeki kartondan kulübede hayatını sürdürüyor. Hastalıkları artınca çalışamaz olduğunu ve kendisine yapılan yardımlarla ayakta kaldığını anlatan 64 yaşındaki Hüseyin Çevik, hayalinin küçük de olsa bir konteyner ev olduğunu söyledi. 

Limonlu Mahallesi'nde yol kenarında metruk bir binada kalan Hüseyin Çevik, "15 yıldır bu metruk binada yaşıyorum. Elektriği yok, suyu yok. Açıkta banyo yapıp, bulaşıklarımı açıkta yıkıyorum. Vatandaşların, devletin, sosyal yardımlaşmanın yardımlarıyla yaşıyorum" dedi. 
Böbreğinin birinin olmadığını, tansiyon hastası ve bel fıtığı rahatsızlıklarının olduğunu anlatan Çevik, "Eskiden çalışıyordum, şimdi çalışamıyorum. Hastalığım artınca kimse işe götürmüyor. Burada yaşam zor. Suyumu camiden getiriyorum. Burada elektriğim yok, suyum yok, gece karanlıkta kalıyorum" diye konuştu. 

"Dünyadan haberim yok" 

Konteyner ev hayali kurduğunu anlatan Çevik, "Küçük bir konteyner ev olsa, sağlam yatacağım bir yer olursa, mutlu olurum. Metruk binanın içindeki derme çatma kulübede yaşıyorum. Elektriğim yok, suyum yok, televizyonum yok, telefonum yok, dünyadan haberim yok" şeklinde konuştu.

Kocahasanlı Yeni Cami İmam Hatibi ve aynı zamanda Bağımsız Diyanetsen Genel Başkan Yardımcısı Ali Köse ise, "Amcamızı 2 yıldır tanıyoruz. Geçmiş yıllarda kendi başının çaresine bakabiliyormuş. Ancak hastalıkları artınca amcamızın hayat standartları daralmış. Hayırsever vatandaşlarımızı ve yetkililerimizi, amcamızı bu kötü koşullardan kurtarmak için, en azından ona bir konteyner ev kazandırmak konusunda yardımcı olma hususunda desteklerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. 

ETİKETLER

habervideokonteynerevmetrukıbinamersinililçeyaşlıadam

Diğer Videolar

Paris'te özel şoförlerden yolları kapatan Belediye Başkanı Hidalgo'ya tabutlu protesto

Almanya'da Koronavirüs aşısı denemeleri yaz geçmeden sonuçlanabilir

15 yaşında milyoner olmuştu; genç fenomenin ölümünden dakikalar önceki son videosu...

Çin’de sel nedeniyle evler sular altında kaldı

Tunç Soyer'in kent ekonomisine dair projesi "Eyalet istiyor" başlığına nasıl dönüştü?

Engellenen 'Savunma Yürüyüşü'nde' baro başkanından polise: Hatta üzerimize benzin dökün, yakın!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Berkin Elvan pankartı nedeniyle 'Güldür Güldür'ü hedef alanlara, Ali Sunal'dan...

Kıdem tazminatı düzenlemesi ertelendi; 25 yaş altı ile 50 yaş...

"Fenerbahçe'den alacağım parayla futbol oynamaktan kurtulurum" diyen Kruse'nin beklediği ücret...

Fatih Altaylı: 'Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek' densin bakın bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki gelişmeler Suriye'den farklı: Çok denklemli savaşta Türkiye ile Rusya...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kimliğini unutan çocuk, tüm çabalara rağmen sınava giremedi...

Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: "Yiyorsa tek gel dedim, 5...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24