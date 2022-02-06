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Elektriksiz kalan Isparta'da etler ve cep telefonları markete bırakıldı; "Dün tüm gün benim prizlerim doluydu"

"Özellikle küçük çocuğu olanlar bayağı zorlandı"

06 Şubat 2022 15:24

 

Isparta'da elektrik kademeli verildiği için evlerde adım adım aydınlığa kavuşuyor. Merkez ilçede hattını farklı bir bağlantı noktasından alan marketin 3 gün boyunca elektrikleri gitmedi. Market sahibi elektriksiz vatandaşlara gönüllü enerji istasyonu sağladı. Komşularının elektriksiz kalmaması için cep telefonlarını şarj etmelerine izin verdi. Hatta mahalledekilerin buzdolaplarındaki yiyecekleri de marketindeki derin dondurucuda sakladı.

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre, vatandaşların mağduriyet yaşadığını söyleyen yardımsever market sahibi, "Özellikle küçük çocuğu olanlar bayağı zorlandı. Cuma akşamı bir de su kesintisi yaşandı. Sabah 8 sıralarında kar yağış başladı. Akşama kadar kar yağdı. 40 santime ulaştı yağış. Küçük çocuklu aileler komşularına sığındı. Dün tüm gün benim prizlerim doluydu. Bugün yüzde 50'sinin elektriği geldi" diye konuştu.

marketelektrikısparta

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