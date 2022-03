Elektrik zammını protesto eden esnaf: "Nefesimizi kesen zamlar geri alınsın"

Gümüşhane’de esnaf, elektrik zammını protesto etti. Gümüşhane Otelciler, Kahveciler, Lokantacılar ve İşçileri Esnaf Odası Başkanı İbrahim Bektaş, yaptığı açıklamada "u zamların tek nedeni, enerji üretim ve dağıtımının özelleştirilmiş olmasıdır. En temel ihtiyaçların özelleştirilip gelir kaynağı olarak görülmesidir. Yüksek tutarlar şeklinde halkımıza yansıyan bu faturalar ödenmez. Nefesimizi kesen zamların geri alınmasını talep etmekteyiz"

Gümüşhane’de esnaf, elektrik zammının geri çekilmesi talebiyle bugün AKSA Elektrik Gümüşhane Şubesi önünde basın açıklaması yaptı. Esnafa, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi. Gümüşhane Otelciler, Kahveciler, Lokantacılar ve İşçileri Esnaf Odası Başkanı İbrahim Bektaş, burada yaptığı açıklamada, herkesi ilgilendiren önemli bir meselede düşünce farklılıklarını bir kenara koyarak ortak bir tepki vermek için toplandıklarını söyledi.

"Zamlar geri çekilmelidir"

Ekonomik krizin giderek derinleştiğini, son üç ayda yükselen döviz, faiz ve enflasyon ile yapılan zamların halkı daha da zor duruma soktuğunu söyleyen Bektaş, şöyle konuştu:

“Bir de buna birdenbire ‘kademeli elektrik’ diye bir şey yüklemişler. Bu zamların tek nedeni, enerji üretim ve dağıtımının özelleştirilmiş olmasıdır. En temel ihtiyaçların özelleştirilip gelir kaynağı olarak görülmesidir. Yüksek tutarlar şeklinde halkımıza yansıyan bu faturalar ödenmez. Bu faturaları ödetmeye kalkmak, bu karda kışta milyonlarca insanı elektriksiz bırakmak demektir. Geçen yıl 5 milyon ailenin elektriğinin kesildiği düşünülürse bu yıl bu sayı katlanarak artacaktır. Bu büyük eziyete son verilmeli, zamlar geri çekilmelidir.

"Esnaf kepenk kapatmayla yüz yüze gelmiştir"

Gümüşhane'de 4 bin TL elektrik faturası gelen bir ticarethaneye şimdi 9 milyon TL elektrik faturası gelmektedir. Esnaf, bunu ödeyebilmek için şimdi en az bir personelinden feragat edecektir. Bu da işsizliği ortaya çıkaracaktır. Her ticarethanede bir kişinin işten çıkarılmasına hükümetimiz razı mıdır? Zaten pandemi nedeniyle her şey altüst oldu. Akaryakıta her gün zam geliyor. Diğer girdilere de her gün zam geliyor. Bu şartlarda esnaf kepenk kapatmayla yüz yüze gelmiştir. Bunun sonuçlarına katlanmayı bizlere reva görenler, yarın diğer sonuçlara katlanmak zorundadır. Esnafın gözünün içine baktığımızda, bu ay gelen elektrik, doğal gaz, kira ve esnaf kredilerinin nasıl ödeneceği endişesini görmekteyiz. Esnafımız maalesef bunları düşünmekten işine odaklanamaz hale gelmiştir.

"Nefesimizi kesen zamların geri alınmasını talep etmekteyiz"

Tüm vatandaşa son günü şubatın ilk haftası olan ödeme günü verildi. Asgari ücret ile geçinen bir hanenin böylesi bir faturayı ödeyip nasıl geçinmesini bekliyorlar? Tüm bunlar yetmezmiş gibi AKSA, faturaları keserken gösterdiği kusursuz işlemi, hizmet verirken göstermemektedir. 26 günde kesilen faturalar neden otuz güne çıkarılmıştır. Burada faturaların asgari KW’nin üzerine çıkması mı beklenmektedir. Böyle bir şey olabilir mi? Yüksek enflasyon, artan kira, artan vergiler, fahiş oranda artan elektrik, akaryakıt ve doğal gaz faturaları ile vatandaşa darbe vurularak nefes alamaz hale getirilmiştir. Biz, sade vatandaş olarak geçici çözümler yerine nefesimizi kesen zamların geri alınmasını talep etmekteyiz. Zamlar geri alınırsa memnuniyetimizi açıklamaktan imtina etmeyiz.”