Elektrik zammını protesto eden esnaf: "Nefesimizi kesen zamlar geri alınsın"

Gümüşhane’de esnaf, elektrik zammını protesto etti. Gümüşhane Otelciler, Kahveciler, Lokantacılar ve İşçileri Esnaf Odası Başkanı İbrahim Bektaş, yaptığı açıklamada "u zamların tek nedeni, enerji üretim ve dağıtımının özelleştirilmiş olmasıdır. En temel ihtiyaçların özelleştirilip gelir kaynağı olarak görülmesidir. Yüksek tutarlar şeklinde halkımıza yansıyan bu faturalar ödenmez. Nefesimizi kesen zamların geri alınmasını talep etmekteyiz"

Gümüşhane’de esnaf, elektrik zammının geri çekilmesi talebiyle bugün AKSA Elektrik Gümüşhane Şubesi önünde basın açıklaması yaptı. Esnafa, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi. Gümüşhane Otelciler, Kahveciler, Lokantacılar ve İşçileri Esnaf Odası Başkanı İbrahim Bektaş, burada yaptığı açıklamada, herkesi ilgilendiren önemli bir meselede düşünce farklılıklarını bir kenara koyarak ortak bir tepki vermek için toplandıklarını söyledi.