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Elektrik ve suları kesilen Tozkoparan Mahallesi sakinleri, gece nöbet tuttu

25 Haziran 2021 09:28

Tozkoparan Mahallesi sakinlerinin su, elektrik ve doğalgazlarının kesilmesi ardından dün gece sabaha kadar Barış Parkı’nda sabaha kadar nöbet tuttu.

Kentsel dönüşüm mağduru Tozkoparan Mahallesi sakinlerinin su, elektrik ve doğalgazlarının kesilmesi ardından mahallede başlattığı nöbet eylemi sürüyor.

Göngören’in Tozkoparan Mahallesi’nde yapılmak istenen kentsel dönüşüm nedeniyle mahallelinin su, elektrik ve doğalgaz hatları kesildi. Mahalleli, hatları kesen İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ekipleri ile birlikte mahalleye gelen polisin müdahalesine tepki göstermesi sonucu polis gaz sıkarak, mahalleyi dağıtıp zorla elektrik, su ve doğalgazı kesmişti. Mahalleli gün boyunca polise tepkisini sözlü olarak dile getirerek, nöbete başladı.

Akşam saatlerinden beri elektrik, su ve doğalgazları kesildiği için sokakta, evlerinin önünde oturarak nöbette bulunan mahalle halkı sorunlarına çözüm olacak muhatabı arıyor. Mahalle sakinleri, sokakta ve Barış Parkı’nda sabaha kadar nöbet eylemini sürdüreceklerini belirtti.

Tozkoparan MahallesiKentsel dönüşümnöbet

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