Elektrik şirketi, 50 yıllık sokağı tel örgüyle kapattı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bölge halkının yarım asırdır evlerine ulaşım sağladığı Timurlenk Sokak'taki yol, elektrik dağıtım şirketince otopark yapılmak üzere çift yönlü olarak tel örgü çekilerek kapatıldı. Evlerine ulaşımın zorlaştığını belirten mahalleli, mağdur olduklarını savundu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bölge halkının yarım asırdır evlerine ulaşım sağladığı Timurlenk Sokak'taki yol, elektrik dağıtım şirketince otopark yapılmak üzere çift yönlü olarak tel örgü çekilerek kapatıldı. YEDAŞ elektrik dağıtım şirketi ise “Tapulu mülkümüzden geçen yolu şimdiye kadar idare ettik. Fakat araçlarımızın güvenliği için otopark ihtiyacından mecburen bu kararı almak zorunda kaldık” açıklamasını yaptı.

"YEDAŞ tapulu mülkümüz, şimdiye kadar idare ettik''

YEDAŞ elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise yolun geçtiği arazinin tapulu mülkleri olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve saha ekibimizi güçlendirebilmek adına yeni araçlar tahsis ettik. Bakımın artması sebebiyle de depo alanımız yetmemeye başladı. Tapulu mülkümüzden geçen yolu şimdiye kadar idare ettik. Fakat araçlarımızın güvenliği için otopark ihtiyacından mecburen bu kararı almak zorunda kaldık. Yol konusunun belediye ile çözülmesi gerekiyor. Farklı alternatif çözümler için belediyemize her türlü desteğe hazırız" denildi.