Elektrik fiyatlarında 'otomatik zam' dönemi iddiası

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, 14 Ekim’de EPDK’nın Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile enerji bedeli hesaplamalarında değişiklik yapıldığını ve değişiklik ile ‘otomatik zam’ olarak nitelenebilecek bir uygulamaya geçildiğini söyledi.

Elektrik faturalarının enerji bedeli, dağıtım bedeli, vergi ve fonlar olarak 3 kalemden oluştuğunu hatırlatan ve faturalarda yüzde 52 payı oluşturan enerji bedelinin elektrik piyasasında nasıl belirlendiğini açıklayan Özdağ, “ Bu hesap, 14 Ekim tarihine kadar piyasa takas fiyatının ortalamasının 2 katı olarak alınıyordu. 15’inden itibaren geçerli olan yeni hesaplamada piyasa takas fiyatının ağırlıklı ortalamasının 3 katı olarak belirlendi. 14 Ekim 2021 tarihine kadar piyasa takas fiyatının üst limiti 718 TL iken 15 Ekimde bu limit 1078 liraya çıkarıldı” dedi.

Piyasa takas fiyatının faturalara yansıyan bedelin yüzde 70’ini etkilediğini belirten Özdağ, “İthal doğalgaz ve kömürle çalışan şirketlerin bir süredir Enerji Bakanlığı nezdinde lobi faaliyeti yürüttüğünü biliyoruz. 15 Ekim tarihli EPDK kararı bize şunu gösteriyor; Enerji Bakanlığı, kömür ve doğalgaz lobilerinin baskısına boyun eğmiş hem de o kadar sıkışmış ki Ekim ayının bitmesini bile beklememiş. Yani 16-31 ekim tarihlerini kapsayacak şekilde piyasa takas fiyatlarının üst limitini yüzde 50 oranında arttırmış ve hesaplama yönteminde de 2 kattan 3 kata çıkartarak da aslında bir anlamda elektrik zammını da otomatiğe bağlamış durumda” diye konuştu.

Özdağ, “Yani bu piyasa takas fiyatının artırılması bize birden yüzde 15 zamlar yerine sürekli devam eden bir artışı çağrıştırıyor” dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, elektrik fiyatlarında 'katsayı değişikliği'ni Füsun Sarp Nebil'e anlattı.