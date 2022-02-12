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Elektrik faturasına isyan eden vatandaş dağıtım şirketinin önünde televizyon parçaladı: "Artık canımıza tak etti!"

"Tüm işletmelerin dahil ayda 10.000 lira elektrik parası ödüyorum"

12 Şubat 2022 08:58

Iğdır’da elektrik dağıtım şirketinin il koordinatörlüğünün önüne giden bir vatandaş televizyonunu parçalayarak yapılan elektrik zamlarını protesto etti. Vatandaş televizyonunu parçalarken "Artık canımıza tek etti" dedi. 

Demir Karakuş adlı vatandaş videoya alınan görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Her ay bin lira elektrik faturası geldiğini belirten Karakuş, “Bu ay elektrik faturam 5 bin lira geldi” diyerek tepkisini dile getirdi.

Karakuş paylaşımında “Hep beraber bu TEDAŞ terörünü yeneceğiz. Tüm işletmelerin dahil ayda 10.000 lira elektrik parası ödüyorum. Bu kadar gelirim var mı benim yazık günahtır bu. Türk milleti bunu hak etmiyor. Vatanım sağ olsun milletim sağ olsun sonu ne olursa olsun bu tepkimden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim, geri adım atmayacağım” ifadelerine yer verdi.

 

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