Elektriği kesilen çiftçi: AKP'li il başkanı 'borcunu ödeseydin' diyor; ödeyemedim, neyle ödeyeyim?

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde borcundan dolayı elektriği kesilen ve AKP Kahramanmaraş İl Başkanı'nın kendisine 'Borcunuzu ödeseydiniz' dediğini belirten çiftçi 'Ödeyemedim, neyle ödeyeyim' diye konuştu.

Elektriği kesilen çiftçi şöyle konuştu:

"Pancar ektim Allah yağmur vermedi. Akedaş Elektrik, 3 gün önce borcumuzdan dolayı elektriğimizi kesti. Borcumuzu ödeyemedik" diyen çiftçi, "Sayın Cumhurbaşkanımız televizyonda bağırıyor ‘Vatandaşları mağdur etmeyin, elektrikleri kesmeyin’ diyor. AKP’nin Kahramanmaraş İl Başkanı'na gittim. ‘Paranızı ödeseydiniz’ diyor. Ödeyemedim! Ne ile ödeyeyim" ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a seslenen çiftçi 'Sayın Mahir Ünal’a sesleniyorum; bizim bir hal çaremize bak. Borcumuzu ödeyeceğiz. 120 dönüm arazi, Allah rızası için elektriğimi verin. Mahsulümü çıkarayım" dedi.