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Elektrik arızasını artık köpekler tespit edecek

22 Şubat 2020 14:21

 Özel eğitimli dedektör köpekler Lady ve Carlos, koklayarak yer altında meydana gelen elektrik arızasını buluyor. Hassas burunlarıyla, elektrik arızalarını yüzde 90 oranında doğru tespit eden köpekler, yanık kablo koklatılarak 6 ayda eğitildi. 

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) elektrik arızlarına hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla özel eğitimli dedektör köpekleri kullanmaya başladı. 

Dedektör köpeklerin yeteneklerini elektrik arızalarında kullanma düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi (SCADA) başta olmak üzere ileri teknolojiye sahip pek çok yöntemi aktif bir şekilde kullandıklarını bununla birlikte müdahale sürelerini kısaltmak için yardımcı yöntemlere yöneldiklerini söyledi.

Arızaların daha hızlı tespit edildiğini ve zamandan tasarruf ettiklerini belirten Yiğit, “Köpekler yer altı kablolarında meydana gelen arızanın kokusunu alıyor. Hedefimiz, zamandan tasarruf etmek ve müşteri memnuniyetini en üstte noktada tutmak" dedi.

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