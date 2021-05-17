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Ele geçirilen 313 milyon lira değerindeki uyuşturucunun görüntüleri paylaşıldı; bina taşları arasına gizlenmiş

Ele geçirilen uyuşturucu 1 ton 72 kilo ağırlığında

17 Mayıs 2021 13:00

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ele geçirilen ve 313 milyon lira değerinde olduğu açıklanan 1 milyon 264 bin 259 adet “Captagon” cinsi uyuşturucu hapın görüntüleri paylaşıldı. 

Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun limanına gelen 17 konteynerda (“bina taşı” olarak beyan edilen eşyadan) 1 ton 72 kilo ağırlığında 6 milyon 264 bin 259 adet “Captagon” cinsi uyuşturucu yakalandı.

Narkotik dedektör köpek eşliğinde yapılan kontrolde dedektör köpeğin ürünlerin bir bölümüne tepki vermesi üzerine içerisinde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen taşlar tek tek kırıldı. Yapılan incelemede taşların içerisinde gizlenen şeffaf paketlerin uyuşturucu haplarla dolu olduğu anlaşıldı.

Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1 ton 72 kilo ağırlığında 6 milyon 264 bin 259 adet “Captagon” cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 313 milyon lira olduğu belirlendi.

313 milyon lira değerindeki uyuşturucuhatay isteknderunoperasyon görüntüleriCaptagon hapı

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