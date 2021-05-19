"Elazığspor’a rantlar verildiğini herkes çok iyi biliyor" diyen Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları: Verilen paralarla Elazığ yeniden inşa edilir

Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları, Elazığspor küme düşmeden 7-8 hafta önce Ankara'da Elazığ Valisi başkanlığında AKP'li vekillerle birlikte toplantı yaptıklarını ve Elazığspor'un küme düşmemesi için neler yapabileceklerini istişare ettiklerini söyledi.

Geçmiş dönemlerde Elazığspor'a rantlar sağlandığını ve siyasiler dahil herkesin çaba sarf ettiğini dile getiren Şerifoğlulları, "Bundan sonraki süreçte çok net konuşmayı severim bu başkanın bu tavrıyla Elazığ Belediyesinin tek kuruşunu Elazığspor'a vermeyeceğim" dedi.

Şerifoğulları, şöyle konuştu:

"Siyasiler üzerine düşen her şeyi yaptı"

"Elazığspor adına yıkım istenmişti onu verdik, 26 tane personeli Elazığ Belediyesi bünyesine aldık. Tüm bu saymış olduğumuzun rakama forma kampanyasını da eklersek 10-11 milyon civarında kaynak aktarmışız"

"Bu kadar destek olmuşuz. Kulübün ligde kalabilmesi içinde çok net söylüyorum başkandan fazla çalışmışım. Herkes Elazığspor'u kurtarmak için taşın altına elini değil gövdesini koymuş. Ama süreç bu şekilde tamamlanmış küme düşmüşüz. Elazığspor’un düşmesinden siyasiler sorumlu tutuluyor. Ancak siyasiler üzerine düşen her şeyi yaptı, keza Elazığ Belediyesi başkanları da öyle. Hamza bey, Süleyman bey, Mücahit bey, biz… Herkes üzerine düşeni yapmış. Bu kadar borç olmuş; mevcut başkanlar, mevcut yöneticiler sorgulanmıyor, siyasiler sorgulanıyor" ,

"Sahipsiz Elazığ’ deniliyor. Bunu hangi kafayla söylenir bilmiyoruz. Sürecin başından sonuna kadar Elazığspor'a otobüsler, minibüsler, arsalar, imardan rantlar verildiğini herkes çok iyi biliyor."

"Elazığspor'a verilen paralarla Elazığ yeniden inşa edilir"

"Elazığspor'a verilen paralarla Elazığ yeniden inşa edilir" diyen Şerifoğulları, “Elazığ inşa edilmezse Harput ihya edilir. Ama bu kadar Elazığspor’a rant sağlanmış, dönüp bakıyorsun yine bu takımın 50 milyon borcu var. Başkanlar ve yöneticiler bir defa sorgulansın kimin hatası, kimin suçu varsa o taraftar gruplarımız bunları sorgulasın. Bundan sonraki süreçte çok net konuşmayı severim bu başkanın bu tavrıyla Elazığ Belediyesinin tek kuruşunu Elazığspor'a vermeyeceğim net söylüyorum" diye konuştu.

Bir dönem Süper Lig'de ses getiren, son yıllarda ise yaşadığı maddi problemler nedeniyle önce TFF 1. Lig’e, oradan da 2. Lig'e kadar gerileyen Elazığspor, 2. Lig'den oynadığı Pendikspor'la 2-2 berabere kalmasıyla 26 yıl sonra 3. Lig’e düştü.