Elazığ'da öğrencilerden yurt yönetimine protesto: Odamıza baskın yapılıyor

Elazığ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ahmet Kabaklı Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler yemek, ulaşım ve internet konusunda sorunlar yaşandığını öne sürerek yurt yönetimini protesto ettiler. Yurtta yaşadıkları sorunları anlatan öğrenciler, gece baskın yapar gibi odalarına gelindiğini, internetin sınırlı sürede olduğunu belirterek özellikle yemeklerden çok şikayetçi oldular. Ayrıca yemeğin tek taraflı dağıtımı nedeniyle uzun kuyruklar oluştuğunu, lezzet ve malzeme konusunda söz verilenin aksine sıkıntı çektiklerini ve tost fiyatlarının da pahalı olmasından yakındılar. Öğrenciler ulaşım konusunda ise sabah 08.30 da otobüsün gittiğini ve ikinci öğretimdekiler mağdur olduğunu öne sürdüler. 2,5 saat süren eylemin ardından yurt yönetimini sloganlarla ve alkışlarla protesto eden öğrenciler, daha sonra olaysız şekilde odalarına gittiler.