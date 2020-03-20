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Elazığ'ın yaşanan 5.0 büyüklüğünde deprem anı kamerada

20 Mart 2020 08:31

Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.53'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 21 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle bir çok insan kendini dışarı attı.

AFAD ve İtfaiye ekipleri her hangi bir olumsuzluğa karşı mahalleleri kontrol edip sokağa çıkan vatandaşlarla görüştü. Deprem paniği de şehirler arası otobüs terminalinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Görüntülerde vatandaşların panikle dışarıya çıkmaya çalıştıkları görülüyor.

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