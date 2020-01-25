Elazığ depreminden 2 saat önce konuşan İmamoğlu: Depremi siyasi bir alana taşımayın, devlet yerele karşı olmamalı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, can ve mal kaybına neden olan Elazığ Sivrice merkezli depremden yaklaşık 2 saat önce depremi konuştu ve "Devletin AKOM'a karşı AFAD'ı başka bir boyuta taşıması gibi komik durumla karşılaşıyoruz" dedi.

Dün akşam saatlerinde (24 Ocak), CHP İstanbul milletvekilleriyle bir araya gelerek, yaklaşık 7 aylık yönetim süreciyle ilgili bilgiler paylaşan İmamoğlu, bilgilendirme toplantısının büyük bölümünü, olası İstanbul depremine ayırdı.

Devletin İstanbul'da AKOM'a karşı AFAD'ı başka bir boyuta taşıdığını ifade eden İmamoğlu; “Yerelin bu tür konularda merkez olması değerli. Bizim yaptığımız birtakım planlamalara da katılma konusunda sanki siyasi bir meseleymiş gibi çekimser davranılması, bizim davet edilmememiz gibi komik durumları zaten yaşadınız" dedi.

İmamoğlu depremle ilgili mobil uygulamayı harekete geçirdiklerini belirterek "Şu an kentsel dönüşümle ilgili yapı stokunun mevcut durumunu analizle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. 50 pilot binada, farklı uygulamaları deniyoruz. Çok yakın zamanda da 2 tane büyük deprem toplanma alanı ve eğitim parkını hizmete açacağız. Bir de İstanbul’un toplanma alanlarını çok gerçekçi ve uygulamalarla eşleşen bir halde, alt yapısı hazırlanmış haliyle yakın zamanda İstanbul’la paylaşacağımızı da şimdiden belirtelim” diye konuştu.

"Cemevleri konusu kapanmadı"

İmamoğlu 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasının AKP ve MHP grubunun oylarıyla reddedildiğini hatırlatan İmamoğlu bu konuyu tekrar Meclis'e getireceğini, konunun kapanmadığını söyledi.

"Kanal İstanbul'a destek düştü"

İmamoğlu Kanal İstanbul'la ilgili de desteğin azaldığını söyledi. İmamoğlu "Bu konu ilk gündeme atıldığında, ‘İhaleye çıkıyoruz’ denildiğinde yaptığımız bir araştırmada, yüzde 56-57’lere varan destek oranı vardı, yani pozitif bakan oranı vardı. Bu, şu anda tam tersine döndü. Yüzde 56-57 civarında negatif bakan bir vatandaşa dönüştü" dedi.