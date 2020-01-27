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Elazığ depreminde iki binanın çöktüğü Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki riskli bina yıkıldı

27 Ocak 2020 18:16

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası boşaltılan ancak vatandaşların eşyalarını almak için tekrar içine girdiği Altınbaş Apartmanı'ndan gelen çatırtı sesleri sonrası apartman yıkılma riski nedeniyle tahliye edildi.

Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki apartman için 5 katlı bina için yıkım kararı verilirken, ekipler yıkım çalışmasına başladı. 

Deprem sırasında mahallede birbirine yakın iki bina çökmüş, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

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