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Elazığ depreminde 2 binanın yıkılma anları kameralarda

29 Ocak 2020 12:01

Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği bir çok kişinin ise sağ kurtarıldığı iki binanın arasındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası, binaların yıkılma anına ait görüntüleri kaydetti.

Geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’ndeki 5’er katlı Aykent ve Kalay apartmanında 11 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı çalışmasıyla sağ olarak kurtarılmıştı. O iki binanın arasında bulunan bir başka apartmanın alt katındaki işyerinin güvenlik kamerası, deprem anını ve binaların yıkılmasıyla oluşan toz bulutlarını kaydetti.

İki binanın yaklaşık 1’er dakika arayla yıkıldığı kamera kayıtlarıyla net olarak görülüyor.

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