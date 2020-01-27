T24 LogoT24 Logo
Haberler

Depremde zarar gören Malatya-Taşdelen köyü sakini: Muhtar ayrımcılık yapıyor

27 Ocak 2020 12:28

Elazığ-Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'nın Kale ilçesindeki Taşdelen köyündeki bir vatandaş, muhtarın kendisine oy verip vermeyenler arasında ayrım yaptığını söyledi. 

CHP İstanbul ilçe yöneticisi Kaan Akın, Malatya'nın köylerinde yaptığı incelemelerle ilgili Twitter hesabından paylaştığı videoda köylerdeki durumun içler acısı olduğunu yazdı. 

Kaan Akın'ın paylaştığı videoda köy sakini yaşlı bir adam  "Bizim Belediye Başkanı bizi bırakıp Doğanyol'a gidiyor. Tamam Doğanyol'a da geçmiş olsun. Ölüler var ama gel bir de kendi halkına bak"  serzenişinde bulunuyor.

Sonrasında aynı kişi muhtarın ayrımcılık yaptığını "Kendisine oy verenlere gidiyor, köyde oturmayanları yazdırıyor. Oturanları ise yazdırmıyor"  sözleriyle ifade ediyor. 

Köylerine sadece çadır bırakıldığını söyleyen köy sakini  "Dün getirip çadırı buraya attılar. Biz de internetten falan baktık ama kuramadık. Dediler geleceğiz, o da 1 çadır... Burada 10 evin evi yok. 10 ev orada nasıl idare edecek"  ifadeleriyle içinde bulundukları durumu tarif ediyor.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.

ETİKETLER

habervideoelazığdepremsarsıntı6.66.8rakambüyüklükşiddetafetafadkaan akınchp istanbulil yöneticisiyöneticiincelemetaşdelen köyütaşdelenmuhtarköyayrım

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mart 2020

Umre dönüşünde karantinaya alınan vatandaşlar: Asıl burada hasta olacağız; ahır burası ahır!

Koronavirüs | Karantina altındaki İtalya'da tenor Marchini'nin balkonda yaptığı 'Nessun Dorma' performansı

Kocaelispor taraftarı Koronavirüs'e karşı böyle önlem aldı

Koronavirüs | Karantina altındaki Sevilla’da halk spor seansına balkonlardan katıldı

Semt pazarında eldivenli Koronavirüs önlemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Savcı, doktoru "İstersem özel harekâtı buraya yığarım" diye tehdit etti...

Profesörden Koronavirüs'e karşı para ve telefon uyarısı...

23 sayfada Koronavirüs hakkında her şey: Neden hemen harekete geçmeniz...

Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Fransa'da ölü sayısı 91'e yükseldi;...

Sağlık Bakanı Koca: Son bir hafta içinde umreden dönen bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24