Depremde zarar gören Malatya-Taşdelen köyü sakini: Muhtar ayrımcılık yapıyor

Elazığ-Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'nın Kale ilçesindeki Taşdelen köyündeki bir vatandaş, muhtarın kendisine oy verip vermeyenler arasında ayrım yaptığını söyledi.

CHP İstanbul ilçe yöneticisi Kaan Akın, Malatya'nın köylerinde yaptığı incelemelerle ilgili Twitter hesabından paylaştığı videoda köylerdeki durumun içler acısı olduğunu yazdı.

Kaan Akın'ın paylaştığı videoda köy sakini yaşlı bir adam "Bizim Belediye Başkanı bizi bırakıp Doğanyol'a gidiyor. Tamam Doğanyol'a da geçmiş olsun. Ölüler var ama gel bir de kendi halkına bak" serzenişinde bulunuyor.

Sonrasında aynı kişi muhtarın ayrımcılık yaptığını "Kendisine oy verenlere gidiyor, köyde oturmayanları yazdırıyor. Oturanları ise yazdırmıyor" sözleriyle ifade ediyor.

Köylerine sadece çadır bırakıldığını söyleyen köy sakini "Dün getirip çadırı buraya attılar. Biz de internetten falan baktık ama kuramadık. Dediler geleceğiz, o da 1 çadır... Burada 10 evin evi yok. 10 ev orada nasıl idare edecek" ifadeleriyle içinde bulundukları durumu tarif ediyor.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.