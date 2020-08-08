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Elazığ'daki Kup çukurunun gizemi çözüldü

"Eski mağara tavına ait enkazın çökme çukurunun tabanında bloklar halinde bulunduğu görmekteyiz"

08 Ağustos 2020 10:54

Elazığ’ın Ağın ilçesinde oluşumu hakkında çeşitli rivayetler olduğu için gizemini koruyan 40 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki Kup ismi verilen devasa çukurun karstik bir obruk olduğu ortaya çıktı.

Yöre sakinleri tarafından "Kup" adı verilen çukurun yıllardır nasıl oluştuğu bilinmezken meteor düşmesi veya toprak çökmesi sonucunda oluştuğu söyleniyordu. Kup çukuru ile ilgili araştırmaları anlatan Fırat Üniversitesi (FÜ ) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengül, çukurun karstik bir obruk olduğunu belirten Prof. Dr. Şengül, kesinlikle meteor çukuru olmadığını vurgulayarak çukur hakkında araştırmaları anlattı. 

 

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