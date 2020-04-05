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Elazığ'da yerel bir televizyonda sunucu ve konuk maske takarak program yaptı

05 Nisan 2020 11:01

Elazığ'da yerel bir televizyon kanalında, sunucu ve konuk maske takarak program yaptı.

Elazığ'da yayın yapan Kanal Fırat TV Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, maske takmanın gereklilikleri üzerine yaptığı programı, Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Akbulut'la maske takarak gerçekleştirdi.

Programda maske takan Prof. Dr. Ayhan Akbulut, sokaktaki vatandaşın maskeyi yanlış kullandığını, elleri yıkamadan kullanılacak maskenin koruma görevi görmeyeceğini ve maske kullanırken ellerin yüz kısmına değdirilmemesi gerektiğini söyledi.

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Kanal Fırat TelevizyonuZeki AkbıyıkProf. Dr. Ayhan Akbulutmasketvelazığ

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