Elazığ'da konuşan Erdoğan: ''Şu an çok iç içe duruyorsunuz, ben de gelirken keyif çayı getirdim; dağıtacaklar"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Erdoğan konuşması sırasında kalabalığa ''Şu an çok iç içe duruyorsunuz. Ben de gelirken size keyif çayı getirmiştim. Rizeliyim ya dolayısıyla size bu keyif çayını şimdi arkadaşlarım size dağıtacaklar" dedi.

Daha sonra bakanlar Erdoğan'ın konuşması sırasında yurttaşlara çay dağıttı.