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Elazığ’da hasarlı bina kontrollü yıkımla böyle çöktü

Elazığ'da depremin ardından kent genelinde başlatılan yıkım ve yapım çalışmaları devam ediyor.

28 Eylül 2020 10:03

Elazığ'da depremde hasar gören yapıların yıkımı kent genelinde sürerken, 5 katlı bir bina ekiplerin kontrollü yıkım çalışmasıyla yıkıldı. 

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından kent genelinde başlatılan yıkım ve yapım çalışmaları devam ediyor. 

Deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde kentte ağır hasarlı olarak belirlenen ve yıkım kararı verilen 15 bin 200 konutun yıkılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kent merkezi dahil bir çok mahallede devam eden yıkımlar çevre güvenli alındıktan sonra kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

 

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