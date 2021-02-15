T24 LogoT24 Logo
Haberler

Elazığ'da Erdoğan'a "Açım" diyen kadın Valilik'te konuştu: Beni yanlış anladılar, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun

15 Şubat 2021 12:15

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Elazığ Harput ziyaretinde Erdoğan'a "Açım" diye seslenen Bedriye Fırat, "Beni yanlış anladılar, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu. 

Elazığ'da Erdoğan'a "Açım" diye seslenen Bedriye Fırat, Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın makam odasında konuşarak sözlerine düzeltme getirdi. 

Oğlu için iş istediğini aktaran 2 çocuk annesi Bedriye Fırat, “Harput’a Cumhurbaşkanım gelmişti ve acımız vardı. Hocamız ölmüştü, biz de onun mezarlığına gitmiştik. Cumhurbaşkanımız yanıma geldi. Oğlumun işi yoktu ben de iş talebinde bulundum. Benim bir ihtiyacım yok, kocam emekli ve çok şükür evim de var. Oğlumun işi yok ve iki senedir fabrikalara her yere başvurdum. Onun için valimizden de Allah razı olsun bugün davet etti. Allah, cumhurbaşkanımızı da başımızdan eksik etmesin ve Allah bin kere ondan razı olsun. Çoğu dün yanlış anlamış. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, aç değilim açıkta değilim” diye konuştu.

TIKLAYIN - Elazığ'a giden Erdoğan'a, bir kadının "Açım" diye seslendiği görüntüler gündem oldu
elazığbedriye fırataçımelazığharput

Diğer Videolar

Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı

Lille ve Burak Yılmaz, PSG galibiyeti ve liderliği böyle kutladı

Akşener Hâkkari'de: Karpuz gibi ikiye bölündük, seçmen velinimet olmaktan çıktı

Alparslan Türkeş'in Fethullah Gülen hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

İstanbul'da 'Yeşil Yarı Maraton': N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

Fenerbahçe'den, takım otobüsüne silahlı saldırının yıl dönümünde video: "Aydınlanmayan gün"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatih Altaylı: Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim, Mansur Yavaş’ı kendime daha...

Şeyma Subaşı: Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal milletvekillerine verdiği brifingde “Kamuoyundan...

Askeri üniforması üzerinde, sarık ve cüppe ile fotoğrafları ortaya çıkan...

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu...

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu: Babam kalp ve göğüs...

Avrasya'nın son seçim anketinde AKP ve MHP'nin oyları yüzde 50'nin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatih Altaylı: Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim, Mansur Yavaş’ı kendime daha...

Şeyma Subaşı: Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24