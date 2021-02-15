Elazığ'da Erdoğan'a "Açım" diyen kadın Valilik'te konuştu: Beni yanlış anladılar, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Elazığ Harput ziyaretinde Erdoğan'a "Açım" diye seslenen Bedriye Fırat, "Beni yanlış anladılar, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Elazığ'da Erdoğan'a "Açım" diye seslenen Bedriye Fırat, Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın makam odasında konuşarak sözlerine düzeltme getirdi.

Oğlu için iş istediğini aktaran 2 çocuk annesi Bedriye Fırat, “Harput’a Cumhurbaşkanım gelmişti ve acımız vardı. Hocamız ölmüştü, biz de onun mezarlığına gitmiştik. Cumhurbaşkanımız yanıma geldi. Oğlumun işi yoktu ben de iş talebinde bulundum. Benim bir ihtiyacım yok, kocam emekli ve çok şükür evim de var. Oğlumun işi yok ve iki senedir fabrikalara her yere başvurdum. Onun için valimizden de Allah razı olsun bugün davet etti. Allah, cumhurbaşkanımızı da başımızdan eksik etmesin ve Allah bin kere ondan razı olsun. Çoğu dün yanlış anlamış. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, aç değilim açıkta değilim” diye konuştu.