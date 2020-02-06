Elazığ'da deprem sonrası ortaya çıkan izdiham görüntüleri tepki topladı; yardım kolilerini vatandaşın üstüne atar gibi vermişler

41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında ortaya çıkan görüntüler tepki topladı.

Organizasyon eksikliği izdihama yol açarken, yardımı kimin yaptığı bilinmiyor.

Görüntülerde, bir kamyonetin üstündeki kişilerin aşağıdaki vatandaşlara yardım kolilerini atarcasına verdiği görülüyor. Aşağıdaki vatandaşlar da kolilerden almaya çalışınca izdiham çıkıyor.

Görüntülerde bazı vatandaşların, kamyonetin üstündeki kişilere, 'Bunlar ne yapıyor ya!', 'Rezalet', 'Atmayın, atma, atma!' dediği duyuluyor.

Ne olmuştu?