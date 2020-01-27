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Elazığ'da çöken Dilek Apartmanı'nda kurtarma çalışmaları tamamlandı

27 Ocak 2020 16:32

Elazığ'da çöken Dilek Apartmanında kurtarma çalışmaları son bir kişinin cansız bedeni çıkarılmasıyla tamamlandı. 

Geçtiğimiz Cuma akşamı 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Elazığ'da bazı bölgelerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda gönderilen ekipler, 24 saat aralıksız çalışma yaptı. Son olarak merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan 4 katlı Dilek Apartmanının enkaz alanında da çalışma son bir kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla kurtarma çalışmaları tamamlandı. 

Çalışmanın tamamlanmasıyla bir araya toplanan arama kurtarma ekipleri hayatını kaybedenler için dua etti. 
Son kişinin cansız bedeni çıkarılmasıyla 4'ü Malatya'da, 37 si Elazığ'da olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti. 
Öte yandan, enkaz kaldırma çalışması yapılacak olan bölgede ekiplerin her ihtimale karşı son kontrolleri yapacakları belirtildi. 

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)

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