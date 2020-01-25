T24 LogoT24 Logo
Haberler

Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı!

25 Ocak 2020 11:24

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir kişi daha enkaz altından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'da 16, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, toplam 1030 kişi yaralandı, Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı.

Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.

ETİKETLER

habervideoenkazelazığenkazkurtarmaarama

Diğer Videolar

Bağcılar'da yol verme kavgası; sürücüler birbirine girdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Mart 2020

Veliler, "çocuklarımıza müstehcen içerikli kitap hediye etti" iddiasıyla bir öğretmeni dövdü

Selçuk Mızraklı'ya verilen hapis cezasının ardından o video gündem oldu

Koronavirüs paniği: Trende iki yolcu 'öksürük' kavgasına tutuştu

"Suudi Arabistan petrol fiyatları konusunda Rusya'yı cezalandırdı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir...

Barış Terkoğlu'nun avukatı Ersöz: Tutuklamanın nedeni gelecek hafta çıkması beklenen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma...

Koronavirüs'ten korunmak için inek dışkısıyla yıkanıyorlar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Havacılık sektöründe Koronavirüs krizi; ilk iflas açıklandı...

Forbes Türkiye, en zengin isimlerin listesini açıkladı...

Babacan ve arkadaşları, bu hafta partiyi kuruyor...

Feminist Gece Yürüyüşü’nde binlerce kadın polis barikatına karşı haykırdı: Dünya...

Babacan Demokrasi ve Atılım Partisi ile yola çıktı; Gül ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir...

Barış Terkoğlu'nun avukatı Ersöz: Tutuklamanın nedeni gelecek hafta çıkması beklenen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma...

Koronavirüs'ten korunmak için inek dışkısıyla yıkanıyorlar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24