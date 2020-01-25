Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir kişi daha enkaz altından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'da 16, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, toplam 1030 kişi yaralandı, Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkıldı.

Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.