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Elazığ’da arama kurtarma çalışmaları günün ilk ışıklarıyla hızlandı; 9 kişiye ulaşma çalışmaları devam ediyor

26 Ocak 2020 10:24

Elazığ’da Cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı.

Gece boyu devam eden arama kurtarma çalışmaları gün doğumunda hız kazandı. Elazığ’da vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT, UMKE ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu.

Dilek Apartmanı'nın enkazında arama yapan ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.

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