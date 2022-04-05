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El freni çekilmeyen otomobil, karayoluna girerek iki aracın ortasından geçti

El freni çekilmeyen otomobil, karşıya geçip bir iş yerinin önündeki merdivenlere çarparak durdu

05 Nisan 2022 19:23

Iğdır'da el freni çekilmeyen otomobil, karayoluna girerek iki aracın ortasından karşıya geçip bir iş yerinin önündeki merdivenlere çarparak durdu. Otomobilde hasar oluşurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Karakoyunlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücü kursuna ait otomobilin şoförü, aracı park edip iş yerine girdi. Bir süre sonra el freni çekilmeyen otomobil, arkaya doğru hızla gitmeye başladı.

Iğdır- Nahçıvan kara yoluna giren beyaz renkli otomobil, biri kamyon iki aracından ortasından kıl payı geçti. Yolun karşısına ilerleyen otomobil, daha sonra bir iş yerinin önündeki merdivenlere çarparak durdu. Otomobilde hafif çaplı hasar oluşurken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

 
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