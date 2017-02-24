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El Bab'da yaralanan ÖSO mensupları Kilis'e getiriliyor

24 Şubat 2017 15:05

Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü IŞİD unsurları tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 35 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, yaralanan çok sayıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu ve Suriyeli sivil, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Saat 10.30 sıralarında IŞİD'ten temizlenen El Bab merkezinde sivillerin ve ÖSO güçlerinin bulunduğu alanda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar araçlarla sınır hattına taşındı ve ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şu ana kadar hastaneye getirilenlerin sayısı 40'ı aşarken, halen yaralı gelmeye devam ettiği öğrenildi. Yaşanan hareketlilik sonrası hem hastanede hem de sınır hattında güvenlik güçleri önlemlerini artırdı.

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