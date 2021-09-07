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El Bab'da şehit olan ve yaralanan askerler Türkiye'ye getirildi

07 Eylül 2021 12:15

Suriye’nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesindeki saldırıda şehit olan ve yaralanan askerler Türkiye’ye getirildi.

Suriye’nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG’liler  tarafından yapılan saldırıda 1 Türk askeri şehit oldu, 4 asker ise yaralandı.  Şehidin naaşı Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderilirken, yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Hastane ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yetkililer hastaneye gelerek yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

El BabFırat KalkanıEl Bab şehitleri

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