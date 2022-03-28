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El arabasını, içindeki kumu döküp çaldılar

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

28 Mart 2022 21:21

İstanbul Arnavutköy’deki bir mermer imalathanesinin önünde bulunan el arabasını gözüne kestiren hırsızlar, içindeki kumu döküp el arabasını çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, mermer imalatı yapan bir işyerinin önünde malzeme taşımak için kullanılan el arabası hırsızların dikkatini çekti. Cadde üzerinden yürüyen hırsızlar, fark ettikleri el arabasının içindeki kumu döküp, çalarak kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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