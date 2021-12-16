Ekvador’un güneyindeki tarihi bir kasabada oluşan obruk 3 evi yuttu

Ekvador'da yerel basındaki haberlere göre, ülkenin en eski kenti Zaruma’da dün gece meydana gelen obruk 3 evin çökmesine ve toprak kaymasına yol açtı.

Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetimi Servisi Direktörü Christian Torres, şu ana kadar yaralanma vakası kaydedilmediğini belirterek yasa dışı madencilik faaliyetlerinin obruğun açılmasına neden olduğunu söyledi.