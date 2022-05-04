Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu düeti: Gelevera deresi

Bayram ziyareti için Trabzon'a giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte "Gelevera deresi" türküsünü söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram ziyareti ve Karadeniz turu kapsamında gittiği Trabzon'da Halk TV'de Serhan Asker'in sunduğu 'Görkemli Hatıralar' programına konuk oldu.

Programda yoğun siyaset gündeminin dışında hayata dair de açıklamalarda da bulunan İmamoğlu, programın bir bölümünde eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte düet yaptı ve "Gelevera deresi" isimli halk türküsünü söyledi.