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Ekrem İmamoğlu: Torpil yok, kayırma yok; İstanbul İtfaiyesi'ne kadın itfaiyeciler geliyor

Başlayacak 250 yeni itfaiyecinin 50'si kadın olacak

01 Şubat 2021 08:31

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesi'ne kadın itfaiyecilerin geldiğini duyurdu. 

İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile İstanbul'da artık kadın itfaiyecilerin de bulunacağını duyurdu. İBB Tv'nin hazırladığı ve kadın itfaiyeci adaylarının yer aldığı videoda kadın itfaiyeci adaylarının sınav parkurları görülüyor.

"İBB ilk defa kadınlar için ayrı kontenjan açtı" diyen itfaiyeci adayları "Daha önce hiçbir belediye böyle bir şey yapmamıştı" diye konuştu. 

İstanbul İtfaiyesi'nde başlayacak 250 yeni itfaiyecinin 50'si kadın olacak. 

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