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Ekrem İmamoğlu paylaştı: Zincirlikuyu’ya doğru çok güzel eserler göreceksin; sakın şaşırma

Tarık Tolunay'ın 3 boyutlu Fractal İstanbul çizimleri Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda

27 Ağustos 2021 09:13

Kentçizer Tarık Tolunay'ın 3 boyutlu Fractal İstanbul çizimleri Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda sergilenmeye başladı. Eserin metrobüs durağına asıldığı görüntüleri paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da haberi " Zincirlikuyu’ya doğru çok güzel eserler göreceksin; sakın şaşırma" ifadeleriyle duyurdu. 

Eserinin Zincirlikuyu metrobüs istasyonuna asılmasına ilişkin konuşan sanatçı Tarık Tolnay, 1 yıldır bu günü görmek beklediğini ifade ederek "En sonunda dedik ki İstanbul'un en kalabalık noktalarından birini seçelim ve Zincirlikuyu metrobüs istasyonunu seçtik" dedi. 

Tolunay, eseri için "Biraz bilgi yüklü çalışmalar bunlar. Tabiki içinde küçük espriler var. Mesela Ara Güler'in 60'lı yıllardaki hali var. 60 yıllarda İstanbul'da çekilen Tenten filminden ayrıntılar var. Burhan Pazarlamamız var. Eminim ki otobüs beklerken insanlar bu ayrıntıları keşfedecek" diye konuştu. 

 

Tarık TolunayFractal İstanbulZincirlikuyu metrobüs istasyonuEkrem İmamoğlusergiibb

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