Ekrem İmamoğlu: OGEM ile İstanbul'u oyun sektörünün kalbinin attığı yer yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, genç girişimcilerin hayalindeki oyunları geliştirebilecekleri OGEM’i tanıtan bir video paylaştı. İmamoğlu, OGEM ile ilgili "İstanbul'u sektörünün kalbinin attığı yer yapacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki Medya A.Ş.’nin hayata geçirdiği, genç girişimcilerin oyun geliştirebilecekleri 'Oyun Geliştirme Merkezi'nin (OGEM) tanıtım videosunu Twitter hesabından "Burada oyun yazıyor, geliştiriyor ve öğreniyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek oyun merkezi olan @ogemistanbul'da neler var?" notuyla paylaştı.

"İstanbul'u sektörünün kalbinin attığı yer yapacağız"

İmamoğlu'nun "İstanbul'u Türkiye'de oyun sektörünün kalbinin attığı yer yapacağız" dediği OGEM'de neler var:

"Türkiye'nin "Oyun tasarımı ve yayıncılık stratejisi hakkında, temel ve ileri düzey eğitimlerle birlikte oyun geliştiricilerine alanında uzman isimlerle birlikte destek olunuyor. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden oyun tasarımcıları, eğitimlere destek sunacak. Tasarıma ilgi duyan, ortaokul, lise öğrencileri okul gezilerinde OGEM’lerden ilham alabilecek.

Oyun geliştirmek için ihtiyaç duyulan ekipmanları geliştirici ekiplere sağlayarak, A’dan Z’ye oyun geliştirme desteği sunuluyor. Oyunların yayınlanması ve hedef kitlesiyle bir araya gelmesini sağlayacak iletişim çalışmalarında, geliştiricileri uzmanlarla bir araya getirerek oyunlarını tüm dünyaya sunmaları sağlanıyor. İstanbullu oyun geliştirici ekipler için ekosisteme dahil ofis alanları sağlanıyor. Yetkin iş ağı ile birlikte çeşitli etkinlikler, eğitimler ve turnuvalar düzenlenecek. Türkiye’de ulaşılması zor olan “MoCap” gibi özel oyun geliştirme ekipmanları da oyun geliştiricilerine sağlanacak."