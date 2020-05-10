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Ekrem İmamoğlu'nu tehdit etti; hakaretler savurdu!

10 Mayıs 2020 17:55

Murat Geçer isimli bir kişi, sosyal medyada yayınladığı videoda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ve tehditler savurdu.

İBB haber tarafından paylaşılan videoda Emniyet Genel Müdürlüğü de etiketlenerek bilgi verildi. Şahsın videoda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "İstanbul'daki belediyede israf var dedin. Bu israfı kestiğimiz zaman İstanbul'un önü açık dedin. Başladın şimdi fitreleri istemeye. İmamoğlu akıllı ol, 900 tane dairenin sen fitresini, zekatını ver. Fazla çin çin yapma. İstanbul'a getirme beni" dediği duyuluyor. 

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