Ekrem İmamoğlu'ndan videolu su tasarrufu çağrısı: Yağışsız, kurak bir yıl geçirdik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ tarafından su tasarrufuna ilişkin hazırlanan bir videoyu "Lütfen bu bilgileri yayalım" ifadeleriyle paylaşarak tasarruf çağrısı yaptı.

Kasım ayında yağışların mevsim normallerine göre yüzde 45 daha az olduğunu belirten İmamoğlu, "Yağışsız, kurak bir yıl geçirdik" diyerek "Suyumuzu israf etmeden, tasarruflu kullanmak zorundayız. Bazı basit önlemleri almanız çok verimli sonuçlar doğuracaktır" uyarısında bulundu