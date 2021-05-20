Ekrem İmamoğlu'ndan Twitch yayıncılarına sürpriz; "Bu gerçek değildir herhalde"

Twitch kanalı açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitch yayını yapan gençlere destek oldu. O anlarda kendilerine hediye gönderen ismin İmamoğlu olduğunu gören yayıncılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitch'e girdi. Bir yayıncı kendisine hediye gönderen İmamoğlu için “Bu gerçek İmamoğlu değildir herhalde” yorumunu yaptı.

İmamoğlu olduğunu anlayınca ise yayıncılar şaşkınlığını gizleyemedi.