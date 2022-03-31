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Ekrem İmamoğlu'ndan Tiktok paylaşımı: “Ayçiçeği yağı fiyatlarını görmüşümdür”

"Çiftçilerimizin yanındayız. 2,541 torba hibe ayçiçeği tohumunu İstanbul’un üreticilerine dağıtıyoruz"

31 Mart 2022 16:45

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tiktok hesabından bir video paylaşarak ayçiçek yağına gelen zamlara dikkat çekip çiftçiye verdikleri desteği yineledi. 

Tiktok hesabından Yağlık Ayçiçeği Tohum Desteği Dağıtım töreninden görüntüler paylaşa İmamoğlu, “Ayçiçeği yağı fiyatlarını görmüşümdür” ifadeleriyle müzikli bir video paylaştı.

İmamoğlu, paylaşımına "Çiftçilerimizin yanındayız. 2,541 torba hibe ayçiçeği tohumunu İstanbul’un üreticilerine dağıtıyoruz" notunu ekledi. 

Ekrem İmamoğluTiktokayçiçek yağı

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